Манчестер Юнайтед викупив контракт лідера збірної Бельгії

Центральний півзахисник збірної Бельгії та Астон Вілли Юрі Тілеманс стане гравцем Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Юнайтед активували опцію викупу контракту гравця за 41 млн євро. Також "червоні дияволи" мають усну домовленість з бельгійським хавбеком.

Тілеманс стане заміною Едерсона, перехід якого з Аталанти зірвався через провалений медогляд.

Минулого сезону Тілеманс взяв участь у 34 матчах у всіх турнірах, забив два м'ячі та віддав сім результативних передач. Півзахисник став одним із лідерів збірної Бельгії на чемпіонаті світу 2026 року, де його національна команда дійшла до стадії чвертьфіналу.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед завершує трансфер 22-річного бразильського півзахисника Челсі Андрея Сантоса.