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Арсенал форсує трансфер лідера збірної Аргентини

Олександр Булава — 13 липня 2026, 13:58
Арсенал форсує трансфер лідера збірної Аргентини
АР

Арсенал намагається домовитися про трансфер Хуліана Альвареса з мадридським Атлетико до початку передсезонної підготовки.

Про це повідомляє The Independent.

Альварес довгий час був головною ціллю Мікеля Артети. "Каноніри" готові запропонувати за перехід гравця 90 млн фунтів, тоді як іспанський клуб очікує понад 100 млн. Переговори проводить спортивний директор лондонців Андреа Берта, який раніше працював у мадридському клубі.

Зазначається, що Альварес відкритий для переходу в Арсенал, але він надавав перевагу тому, щоб залишитися в Іспанії, або в Барселоні, або в Реалі.

Відзначимо, що Хуліан має чинний контракт із "матрацниками" до кінця червня 2030-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 100 мільйонів євро.

Хуліан виступає за Атлетико із літа 2024-го. Відтоді провів у футболці мадридського клубу 106 матчів (49 голів та 17 асистів). У сезоні-2025/26 взяв участь у 49 іграх на клубному рівні, у яких відзначився 20 м'ячами та 9 гольовими передачами.

Раніше Альварес публічно заявив про своє бажання покинути Атлетико влітку поточного року.

Нагадаємо, напередодні Аргентина з шедевром Хуліана пробилась до півфіналу ЧС-2026

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