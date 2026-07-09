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Манчестер Юнайтед підпише голкіпера Лідса

Олександр Булава — 9 липня 2026, 23:20
Манчестер Юнайтед підпише голкіпера Лідса

Манчестер Юнайтед завершує трансфер воротаря Лідса Карла Дарлоу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони узгодили перехід 35-річного голкіпера, який стане дублером Семме Ламменса. Очікується, що офіційно клуб оголосить про перехід у п'ятницю, 10 липня.

Також зазначається, що найімовірніше покине МЮ інший голкіпер – Алтай Байиндир.

У минулому сезоні Дарлоу відіграв 24 матчі, в яких пропустив 29 м'ячів та оформив 5 "сухих" зустрічей.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед завершує трансфер 22-річного бразильського півзахисника Челсі Андрея Сантоса.

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