Манчестер Юнайтед підпише голкіпера Лідса

Манчестер Юнайтед завершує трансфер воротаря Лідса Карла Дарлоу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони узгодили перехід 35-річного голкіпера, який стане дублером Семме Ламменса. Очікується, що офіційно клуб оголосить про перехід у п'ятницю, 10 липня.

Також зазначається, що найімовірніше покине МЮ інший голкіпер – Алтай Байиндир.

У минулому сезоні Дарлоу відіграв 24 матчі, в яких пропустив 29 м'ячів та оформив 5 "сухих" зустрічей.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед завершує трансфер 22-річного бразильського півзахисника Челсі Андрея Сантоса.