Збірна України оголосила заявку на матч проти Азербайджану

Збірна України оприлюднила заявку на матч четвертого туру відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року проти Азербайджану.

Про це повідомила УАФ.

Я і повідомлялось раніше, стан збірної залишив Георгій Судаков – у нього травма плеча. Натомість до складу повернувся Єгор Ярмолюк, який не грав з Ісландією через пошкодження.

Заявка збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін, Дмитро Різник, Георгій Бущан;

Захисники: Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Олександр Сваток, Богдан Міхайліченко, Віталій Миколенко;

Півзахисники: Іван Калюжний, Назар Волошин, Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Руслан Малиновський, Єгор Ярмолюк, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень;

Нападники: Владислав Ванат, Артем Довбик;

Поєдинок між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.

Нагадаємо, збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Завдяки цьому команда Сергія Реброва вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки.