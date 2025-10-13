Збірна України оголосила заявку на матч проти Азербайджану
Сергій Ребров
УАФ
Збірна України оприлюднила заявку на матч четвертого туру відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року проти Азербайджану.
Про це повідомила УАФ.
Я і повідомлялось раніше, стан збірної залишив Георгій Судаков – у нього травма плеча. Натомість до складу повернувся Єгор Ярмолюк, який не грав з Ісландією через пошкодження.
Заявка збірної України
- Воротарі: Анатолій Трубін, Дмитро Різник, Георгій Бущан;
- Захисники: Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Олександр Сваток, Богдан Міхайліченко, Віталій Миколенко;
- Півзахисники: Іван Калюжний, Назар Волошин, Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Руслан Малиновський, Єгор Ярмолюк, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень;
- Нападники: Владислав Ванат, Артем Довбик;
Поєдинок між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.
Нагадаємо, збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Завдяки цьому команда Сергія Реброва вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки.