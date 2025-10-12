Українська правда
Стали відомі подробиці травми Судакова

Володимир Максименко — 12 жовтня 2025, 12:49
Стали відомі подробиці травми Судакова
З'явились деталі травми плеча Георгія Судакова, яку він отримав у матчі з Ісландією.

Про це повідомляє A Bola.

23-річний півзахисник пройшов детальне обстеження у розташуванні Бенфіки, яке виявило легке акроміоклавікулярне розтягнення лівого плеча.

Наразі медичний штаб "орлів" ще не визначився, чи зможе Судаков зіграти проти Шавеша у матчі третього раунду Кубку Португалії.

Нагадаємо, в першому таймі переможного матчу з Ісландією Судаков в ігровому епізоді зіткнувся з суперником, пошкодивши плече

Раніше півзахисник повідомив, що залишив розташування збірної України.

