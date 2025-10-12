Стали відомі подробиці травми Судакова
Getty Images
З'явились деталі травми плеча Георгія Судакова, яку він отримав у матчі з Ісландією.
Про це повідомляє A Bola.
23-річний півзахисник пройшов детальне обстеження у розташуванні Бенфіки, яке виявило легке акроміоклавікулярне розтягнення лівого плеча.
Наразі медичний штаб "орлів" ще не визначився, чи зможе Судаков зіграти проти Шавеша у матчі третього раунду Кубку Португалії.
Нагадаємо, в першому таймі переможного матчу з Ісландією Судаков в ігровому епізоді зіткнувся з суперником, пошкодивши плече.
Раніше півзахисник повідомив, що залишив розташування збірної України.