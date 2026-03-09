Залишив позаду Миколенка: Ярмолюк став найдорожчим українцем в АПЛ

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк став найдорожчим українцем в Англійській Прем'єр-лізі за версією Transfermarkt.

Про це стало відомо після оновлення вартості футболістів на порталі.

Ярмолюк додав у ціні 5 мільйонів євро і тепер коштує 30 мільйонів. Наразі Єгор є найдорожчим українським легіонером в АПЛ.

Захисник Евертона Віталій Миколенко не змінився у вартості. 26-річний футболіст оцінюється у 25 мільйонів євро.

Ринкова вартість українців в АПЛ за версією Transfermarkt

Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 30 мільйонів

Віталій Миколенко (Евертон) – 25 мільйонів євро

Загалом в різних футбольних турнірах Англії виступає 12 українців. Окрім Ярмолюка та Миколенко Transfermarkt оцінив ще чотирьох українських футболістів: Максим Таловєров (Сток Сіті, 2 млн євро), Іван Варфоломєєв (Лінкольн Сіті, 550 тисяч євро), Тімур Тутєров (Екстер Сіті, 350 тисяч євро), Крістіан Шевченко (Вотфорд U21, 100 тисяч євро).

У поточному сезоні Ярмолюк зіграв за Брентфорд 33 матчі у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що Єгор Ярмолюк може змінити клубну прописку. 22-річним півзахисником зацікавилися провідні клуби АПЛ.