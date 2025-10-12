Виконати програму-мінімум: прев'ю матчу Україна – Азербайджан

Після неймовірної – вогняної, наче вулкан, і бурхливої, наче гейзер – перемоги в Ісландії наша збірна вийшла на друге місце у відбірковій групі. У найближчому турі два наших основних конкуренти грають один з одним, а від збірної України вимагається обіграти аутсайдера – команду, яка єдине очко в групі набрала з нами.

У тилу ворога

Почнемо зі стану справ саме в азербайджанців – наші були на виду всі останні дні. Що ж у них змінилося з моменту тієї нічиєї?

Та приблизно нічого. Айхан Аббасов тією нічиєю і заслужив додаткову довіру від керівництва: виконувач обов'язків виконує їх і зараз. З ним не підписаний повноцінний контракт, але команду він виведе вже на третій матч відбору з чотирьох.

Природно, будь-який успіх із підопічними Реброва збільшить його шанси на повноцінний контракт. Франції кілька днів тому він програв 0:3, але за таке навіть питати складно – у збірної "Країни Вогнів" і найбільша поразка в історії здобута там же (0:10 у 1995-му).

Склад сильно оновитися і не міг: природно, більша частина кістяка так само представляє внутрішній чемпіонат. Але, чесно кажучи, за цей місяць змінилася моя особиста оцінка цього чемпіонату – або принаймні одного її представника. Карабах феноменально добре стартував у ЛЧ, обіграв і Копенгаген вдома, і Бенфіку на виїзді – і в актуальному ростері Аббасова 7 представників цього клубу.

Про турнірні розклади у випадку з азербайджанцями говорити, напевно, вже не варто. Якби ми програли в Ісландії, вже потрібно було б думати про третє-четверте місця – але тепер, коли в них одне очко, у нас 4, а ісландці, в яких три, винесли азербайджанців 5:0, усе, загалом, зрозуміло. Можна навіть інакше сказати: для боротьби за будь-які шанси команді Аббасова потрібно перемагати завтра, але хоч хтось чекає від них сміливої гри?

Диспозиція

Від збірної Реброва, природно, потрібна тільки перемога – вистачить уже втрачати очки із суперником, жоден гравець якого не представляє топчемпіонат. При цьому виявилися проблеми з кадрами, які явно заважатимуть це зробити.

Про Циганкова вже й не згадуємо – він і в Ісландії не грав. Але на острові травму отримав Судаков, без якого і відсутність Віктора стає важливішою. Менше гравців, здатних на техніці придумати щось, що розкриє ешелоновану оборону – тут і відсутність Зінченка заслуговує на згадку. А в тому, що Аббасов у Кракові поставить ще більш ешелонований автобус, ніж ставив у Баку, сумнівів немає.

Незрозумілою залишається ситуація щодо Єгора Ярмолюка. Півзахисник, який захоплював своєю формою в АПЛ на старті сезону, приїхав до збірної з пошкодженням, тому не зіграв з Ісландією – але зараз він відновив тренування. Сама активність Єгора може створити дуже багато проблем азербайджанцям, але для цього, звісно, потрібна повна готовність.

Багато-багато питань щодо якості оборони. Україні, чесно кажучи, пощастило пропустити всього три – привозили Конопля, Матвієнко і компанія на ще більшу кількість. Але чи реально щось змінити за пару тренувань?

І, звичайно, є вибір між Довбиком і Ванатом. Форвардів лише два, ісландцям не забив жоден – і проти закритої команди більш перспективно виглядає така потужна "дев'ятка", як Артем.

Що кажуть букмекери

Україна, згідно з котируваннями – впевнений фаворит. На її перемогу букмекери дають коефіцієнт 1,22, тоді як на успіх азербайджанців – аж 13,00. Нічия йде за 7,00.

Орієнтовний склад

Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний, Ярмолюк, Малиновський – Гуцуляк, Довбик, Назаренко

Прогноз "Чемпіона"

Перемога 2:1