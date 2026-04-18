Ярмолюк вийде у стартовому складі Брентфорда на матч проти Фулгема

Тренерські штаби лондонського Арсенала та Борнмула оголосили стартові склади на поєдинок 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляють пресслужби клубів.

Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк вийде на поле стадіону "Брентфорд Комм'юніті" з перших хвилин.

Брентфорд: Келлехер – Льюїс-Поттер, Коллінз, ван ден Берг, Кайоде, Єнсен, Ярмолюк, Дамсгор, Шаде, Тьяго, Ваттара

Фулгем: Лено – Кастаньє, Андерсен, Бессі, Сессеньйон, Лукіч, Керні, Вілсон, Сміт Роу, Івобі, Муніз

Матч Брентфорд – Фулгем розпочнеться о 14:30 за київським часом.

До речі, фаворитом матчу є Брентфорд, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,12. Натомість на успіх Фулгема можна поставити з коефіцієнтом 3,39, на нічию – 3,80.

