Це багато для мене значило: Ярмолюк пригадав перший забитий гол в АПЛ

Український півзахисник Брентфорда та збірної України Єгор Ярмолюк поділився враженнями від першого голу, забитого в чемпіонаті АПЛ.

Про це 22-річний футболіст розповів клубній пресслужбі.

Ярмолюк зізнався, що цей гол став особливим для нього, адже тривалий час він не міг поповнити бомбардирський рахунок.

"Це багато для мене значило. Я був у такому захваті, коли забив гол. Це зайняло трохи більше часу, ніж я хотів би, але для мене це був особливий момент. Я не очікував, що м'яч відскочить до мене і що я заб'ю звідти. Я просто відчував себе так добре в той момент, що навіть не знав, що робити. Навіть якщо ти не хочеш про це думати, у голові завжди залишається думка, що ти не забивав. Тож я був щасливий забити свій перший гол, і це дозволило мені рухатися далі. Завжди приємно, коли ти забиваєш або віддаєш гольову передачу. Це додає впевненості, тож сподіваюся, що в майбутньому мені буде легше", – сказав Ярмолюк.

Український легіонер "бджіл" пообіцяв більше долучатися до атак, щоб тішити вболівальників результативними діями.

"Цього сезону я частіше йду вперед, ніж у попередніх сезонах. Я радий, що можу покращувати свою гру в атаці, і сподіваюся, що зможу додати більше асистів та забити більше голів", – додав Ярмолюк.

Нагадаємо, що перший гол в Англійській Прем'єр-лізі Ярмолюк забив 7 січня 2026 року в переможному поєдинку проти Сандерленда.

У нинішньому сезоні Єгор зіграв 36 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що Ярмолюк став найдорожчим українцем в АПЛ, випередивши Віталія Миколенка.