Саме зараз час брати відповідальність на себе, – Ярмолюк пояснив, чого бракувало Україні у грі проти Швеції

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк спробував пояснити, чого бракувало команді, аби перемогти Швецію у півфіналі плейоф відбору на Мундіаль.

Його слова наводить UA-Футбол.

Футболіст англійського Брентфорда не став виправдовуватися, але зазначив, що у команди не було потрібного налаштування на цю зустріч.

За словами Ярмолюка, їм потрібно було виходити та з перших хвилин показувати зовсім іншу гру на полі, вигризаючи м'ячі на кожному кроці. Тоді, на думку Єгора, шведи б змогли зіштовхнутись зі справжнім футболом, який сповідує українська збірна.

Також Ярмолюк відреагував на слова Романа Яремчука, який заявив, що у роздягальні збірної не було лідера, який міг би струснути команду.

"Я вважаю, що саме зараз час брати відповідальність на себе. Кожен має це робити… Не тільки я чи ще хтось там. Кожен, хто грав цей матч і хто бере участь у цьому має нести відповідальність. Брати поразку на себе. Нам треба лідерські якості. Щоб був лідер. Щоб ми брали відповідальність на себе. Та допомагали партнерам", – заявив 22-річний гравець.

Ярмолюк не зміг чітко відповісти на запитання про те, хто обрав Іллю Забарного капітаном команди на цей важливий поєдинок, який провалив матч.

"Я не можу відповісти на це питання, але я не вважаю, що якщо ти капітан, то ти маєш бути лідером. Ти маєш бути лідером і без капітанської пов'язки", – сказав Єгор.

Нагадаємо, що матч Україна – Швеція закінчився з рахунком 1:3 на користь підопічних Грема Поттера, який залишився задоволеним грою своєї команди.

Хеттрик у ворота Анатолія Трубіна оформив Віктор Дьокереш.

Відзначимо, що 31 березня команда Сергія Реброва зіграє товариську зустріч проти Албанії, яка у півфіналі плейоф поступилася Польщі 1:2. Початок – о 21:45 (за київським часом).