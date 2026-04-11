Миколенко проти Ярмолюка: стали відомі склади на матч Брентфорд – Евертон

Тренерські штаби Брентфорда та Евертона визначилися зі складами команд на матч 32 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Українські гравці Евертона та Брентфорда Віталій Миколенко та Єгор Ярмолюк розпочнуть зустрічі з перших хвилин.

Брентфорд: Келлехер, Льюїс-Поттер, ван ден Берг, Коллінз, Кайоде, Ярмолюк, Єнсен, Дамсгор, Уаттара, Шаде, Тьяго

Евертон: Пікфорд, Миколенко, Тарковскі, Брентвейт, О'Браєн, Гарнер, Гує, Дьюсбері-Холл, Макніл, Ндіає, Бету

Початок поєдинку запланований на 17:00 за київським часом. Пряму трансляцію зустрічі можна переглянути на телеканалі Setanta Sport.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Бретфорд, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,33. Натомість на успіх Евертона можна поставити з коефіцієнтом 3,36, на нічию – 3,30.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

Напередодні повідомлялося, що український захисник Евертона Віталій Миколенко влітку може безкоштовно покинути свій клуб.