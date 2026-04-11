Миколенко проти Ярмолюка: стали відомі склади на матч Брентфорд – Евертон

Олександр Булава — 11 квітня 2026, 16:02
Єгор Ярмолюк
Getty Images

Тренерські штаби Брентфорда та Евертона визначилися зі складами команд на матч 32 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Українські гравці Евертона та Брентфорда Віталій Миколенко та Єгор Ярмолюк розпочнуть зустрічі з перших хвилин.

Брентфорд: Келлехер, Льюїс-Поттер, ван ден Берг, Коллінз, Кайоде, Ярмолюк, Єнсен, Дамсгор, Уаттара, Шаде, Тьяго

Евертон: Пікфорд, Миколенко, Тарковскі, Брентвейт, О'Браєн, Гарнер, Гує, Дьюсбері-Холл, Макніл, Ндіає, Бету

Початок поєдинку запланований на 17:00 за київським часом. Пряму трансляцію зустрічі можна переглянути на телеканалі Setanta Sport.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Бретфорд, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,33. Натомість на успіх Евертона можна поставити з коефіцієнтом 3,36, на нічию – 3,30.

Напередодні повідомлялося, що український захисник Евертона Віталій Миколенко влітку може безкоштовно покинути свій клуб.

Евертон

Евертон ризикує втратити Миколенка, за якого заплатили 23 мільйони євро
Букмекери визначили фаворита матчу Брентфорд – Евертон
Брентфорд – Евертон. Де та коли дивитися матч 32 туру АПЛ
Евертон вагається щодо повноцінного трансферу зірки Манчестер Сіті
Клуб Миколенка може підписати захисника Манчестер Сіті

