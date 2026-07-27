Клуб колишнього наставника Шахтаря домовився про оренду нападника Ювентуса та збірної Бельгії

Нападник збірної Бельгії та туринского Ювентуса Лої Опенда близький до переходу в Ліон, який тренує колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його даними, сторони домовилися щодо оренди гравця, який вже у понеділок, 27 липня, готовий пройти медогляд. Угода не передбачає опції викупу, а "Стара синьйора" отримає 3 мільйони євро.

Опенда приєднався до Ювентуса минулого літа, перейшовши з РБ Лейпциг за 42.75 мільйонів євро.

При цьому він не виправдав сподівань туринського клубу: в 33 матчах він відзначився лише 2 забитими голами. Transfermarkt оцінює вартість бельгійця у 32 мільйони євро.

Напередодні стало відомо, що Ювентус звернувся до Бенфіки із запитом щодо можливого придбання 23-річного українського голкіпера Анатолія Трубіна.