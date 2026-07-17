"Крадіжка" у Роми: Ювентус підписав учасника ЧС-2026

Туринський Ювентус оголосив про підписання правого захисника Зекі Челіка.

Про це повідомляє клубний сайт.

"Стара синьйора" уклала угоду з турецьким футболістом до 30 червня 2029 року. Гравець перебрався до Турину на правах вільного агента.

Zeki Celik è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️



Benvenuto! ➡️ https://t.co/dKzjnZ4Z4N pic.twitter.com/1rlWj1mEPJ — JuventusFC (@juventusfc) July 16, 2026

Раніше відомий інсайдер Фабріціо Романо зазначав, що Челік погодився перейти у Ювентус після того, як усно домовився зі своїм тодішнім клубом Ромою про новий контракт.

За свою кар'єру Челік пограв за Бурсаспор, Істанбулспор, Лілль та Рому. Найбільше поєдинків за одну команду провів у футболці "римлян" – 151 матч (2 голи та 10 асистів). У сезоні-2016/17 став чемпіоном третьої ліги Туреччини у складі Істанбулспора, а у сезоні-2020/21 разом із Ліллем став чемпіоном Франції.

Також має за своєю спиною 63 зустрічі (3 м'ячі та 2 гольові передачі) за збірну Туреччини, з якою не вийшов із групи на чемпіонаті світу-2026.

Раніше повідомлялося, що Ювентус націлився на голкіпера збірної України та лісабонської Бенфіки Анатолія Трубіна.