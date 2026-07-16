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Ювентус націлився на форварда Тоттенгема

Олег Дідух — 16 липня 2026, 15:49
Ювентус націлився на форварда Тоттенгема
Рішарлісон
Getty Images

Бразильський форвард Тоттенгема Рішарлісон може продовжити кар'єру в Ювентусі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Наразі Ювентус займається пошуком нового форварда на наступний сезон. Пріоритетною кандидатурою залишається Рандаль Коло Муані, пропозицію щодо якого підняли до 40 мільйонів євро.

Проте і цієї суми для ПСЖ може виявитися недостатньо. Тому Ювентус уже розглядає альтернативну кандидатуру – Рішарлісона.

Його туринцям запропонував сам Тоттенгем у процесі переговорів щодо трансферу голкіпера Гульєльмо Вікаріо. Оскільки контракт Рішарлісона з англійським клубом діє до літа 2027 року та навряд чи буде продовжений, підписати бразильця можна буде всього за 20-25 мільйонів євро.

Навесні поточного року повідомлялося про інтерес до Рішарлісона з боку Фламенго.

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