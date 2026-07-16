Італійський гранд націлився на трансфер голкіпера збірної України

Голкіпер португальської Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін зацікавив туринський Ювентус.

Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, італійський клуб уже розпочав початковий етап переговорів щодо можливого трансферу українського воротаря. Водночас здійснити угоду буде непросто, адже Бенфіка оцінює Трубіна у 40 мільйонів євро. При цьому 40% від суми майбутнього продажу отримає донецький Шахтар, який зберіг відповідний відсоток при переході голкіпера до Португалії.

Крім Ювентуса, інтерес до 23-річного українця виявляють й інші європейські топклуби. Серед потенційних претендентів називають мадридський Реал, який розглядає варіанти довгострокової заміни Тібо Куртуа.

За даними джерела, Андрій Лунін поки що не зміг повністю переконати керівництво "вершкових" у готовності стати беззаперечним першим номером команди, через що мадридці продовжують стежити за ситуацією на трансферному ринку.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Бенфіка хоче отримати за Трубіна щонайменше 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Трубін перебрався до Бенфіки з Шахтаря у серпні 2023 року за 10 мільйонів євро. Відтоді провів за "орлів" 149 матчів, у яких пропустив 144 голи та видав 59 "сухих" ігор.

Чинний контракт голкіпера розрахований до літа 2028 року. Угода містить клаусулу в розмірі близько 100 мільйонів євро.