Італійський гранд запросив у Бенфіки інформацію про умови можливого трансферу Трубіна

Ювентус звернувся до Бенфіки із запитом щодо можливого придбання 23-річного українського голкіпера Анатолія Трубіна.

Туринці запросили інформацію про умови можливого трансферу, передає інсайдер Ніколо Скіра.

Водночас зазначається, що Трубін – не єдиний кандидат у списку Ювентуса. "Стара синьйора" також розглядає можливість підписання воротаря Парми Сіона Судзукі, яким цікавиться ПСЖ, а головною трансферною ціллю клубу є Еміліано Мартінес з Астон Вілли, однак між сторонами досі нема домовленості.

Нагадаємо, що Трубін перебрався до Бенфіки з Шахтаря у серпні 2023 року за 10 мільйонів євро. Відтоді провів за "орлів" 149 матчів, у яких пропустив 144 голи та видав 59 "сухих" ігор.

Чинний контракт голкіпера розрахований до літа 2028 року. Угода містить клаусулу в розмірі близько 100 мільйонів євро.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Бенфіка хоче отримати за Трубіна щонайменше 20 мільйонів євро.