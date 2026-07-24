Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Італійський гранд запросив у Бенфіки інформацію про умови можливого трансферу Трубіна

Олексій Мурзак — 24 липня 2026, 00:51
Італійський гранд запросив у Бенфіки інформацію про умови можливого трансферу Трубіна
Анатолій Трубін
Getty Images

Ювентус звернувся до Бенфіки із запитом щодо можливого придбання 23-річного українського голкіпера Анатолія Трубіна.

Туринці запросили інформацію про умови можливого трансферу, передає інсайдер Ніколо Скіра.

Водночас зазначається, що Трубін – не єдиний кандидат у списку Ювентуса. "Стара синьйора" також розглядає можливість підписання воротаря Парми Сіона Судзукі, яким цікавиться ПСЖ, а головною трансферною ціллю клубу є Еміліано Мартінес з Астон Вілли, однак між сторонами досі нема домовленості.

Нагадаємо, що Трубін перебрався до Бенфіки з Шахтаря у серпні 2023 року за 10 мільйонів євро. Відтоді провів за "орлів" 149 матчів, у яких пропустив 144 голи та видав 59 "сухих" ігор.

Чинний контракт голкіпера розрахований до літа 2028 року. Угода містить клаусулу в розмірі близько 100 мільйонів євро.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Бенфіка хоче отримати за Трубіна щонайменше 20 мільйонів євро.

Бенфіка Футбольні трансфери Анатолій Трубін Ювентус

Анатолій Трубін

Воротар збірної України запустить власну футбольну академію
Італійський гранд націлився на трансфер голкіпера збірної України
Лідер збірної України змінив рукавички на фартух і приготував рожевий зефір із зірковим шефом
Трубін здивував фанатів новим татуюванням: воротар Бенфіки показав масштабну роботу на нозі
Трубін: Грати в АПЛ – це не мрія, а ціль, бажання

Останні новини