Боснійський вундеркінд після яскравого виступу на ЧС-2026 став гравцем Ювентуса

Лівий вінгер збірної Боснії та Герцеговини Керім Алайбегович перейшов з леверкузенського Баєра до туринського Ювентуса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Термін контракту розрахований на 5 років співпраці – до 30 червня 2031 року. Фінансові деталі угоди в офіційній угоді не розголошуються. За даними інсайдера Ніколи Скіри, придбання нападника обійшлося "Старій синьйорі" в 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Зауважимо, що Алайбегович є вихованцем Кельна та леверкузенського Баєра. Сезон-25/26 нападник провів на правах оренди в австрійському Зальцбургу, де відіграв 44 матчі, у яких відзначився 13 голами та 4 асистами.

Але широку впізнаваність серед футбольної спільноти боснієць здобув завдяки своєму виступу на чемпіонаті світу-2026. Попри виліт "Золотих лілій" в 1/16 фіналу світової першості від США (0:2), нападник встиг відзначитися дебютним голом на матчі заключного туру групового етапу проти Катару (3:1).

Завдяки цьому взяттю воріт боснійці відкрили лік забитих м'ячів у цьому матчі, й за підсумками зустрічі Алайбеговича визнали найкращим гравцем протистояння.

Крім того, він став наймолодшим гравцем чемпіонату світу з 1966 року, який забив м'яч з-за меж штрафного майданчика.