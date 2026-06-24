Побив рекорд Мбаппе: боснійський вінгер став наймолодшим автором голу з-за меж карного майданчика в історії ЧС

18-річний лівий вінгер збірної Боснії і Герцеговини та німецького РБ Зальцбурга Керім Алайбегович став наймолодшим футболістом чемпіонатів світу із 1966-го року, який відзначився голом з-за меж штрафного майданчика.

Про це повідомляє Squawka.

Це сталося у матчі третього туру групового етапу цьогорічного мундіалю проти Катару. Алайбегович скористався передачею Башича та відкрив рахунок дальнім ударом на 29-й хвилині зустрічі.

Таким чином, боснійський нападник побив рекорд, який раніше належав зірці збірної Франції Кіліану Мбаппе. Він завдав аналогічного удару на переможному для "Ле Бльо" чемпіонаті світу 2018-го року у віці 19 років та 208 днів.

Зауважимо, що 18-річний Алайбегович встиг провести у складі національної збірної 13 матчів, у яких відзначився 2 взяттями воріт.

Нагадаємо, що раніше Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину під завісу гри 2-го туру групи В на світовій першості-2026. Авторами голів стали Манзамбі, Варгас, Махмич та Джака, який реалізував пенальті.