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Побив рекорд Мбаппе: боснійський вінгер став наймолодшим автором голу з-за меж карного майданчика в історії ЧС

Микола Літвінов — 24 червня 2026, 23:52
Побив рекорд Мбаппе: боснійський вінгер став наймолодшим автором голу з-за меж карного майданчика в історії ЧС
Керім Алайбегович
Getty Images

18-річний лівий вінгер збірної Боснії і Герцеговини та німецького РБ Зальцбурга Керім Алайбегович став наймолодшим футболістом чемпіонатів світу із 1966-го року, який відзначився голом з-за меж штрафного майданчика.

Про це повідомляє Squawka.

Це сталося у матчі третього туру групового етапу цьогорічного мундіалю проти Катару. Алайбегович скористався передачею Башича та відкрив рахунок дальнім ударом на 29-й хвилині зустрічі.

Таким чином, боснійський нападник побив рекорд, який раніше належав зірці збірної Франції Кіліану Мбаппе. Він завдав аналогічного удару на переможному для "Ле Бльо" чемпіонаті світу 2018-го року у віці 19 років та 208 днів.

Зауважимо, що 18-річний Алайбегович встиг провести у складі національної збірної 13 матчів, у яких відзначився 2 взяттями воріт.

Нагадаємо, що раніше Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину під завісу гри 2-го туру групи В на світовій першості-2026. Авторами голів стали Манзамбі, Варгас, Махмич та Джака, який реалізував пенальті. 

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