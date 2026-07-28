Центрфорвард Манчестер Юнайтед опинився на радарі Ювентуса – ЗМІ
Центральний нападник англійського Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе опинився у сфері інтересів туринського Ювентуса.
Про це повідомляє ESPN.
Як зазначається, "Стара синьйора" розглядає можливість оформити повноцінний трансфер гравця, але водночас припускає думку придбати нідерландця на правах оренди з опцією подальшого викупу.
Хоч і офіційних переговорів щодо цього трансферу поки не відбулося, "манкуніанці" знають про інтерес з боку Ювентуса.
Зауважимо, що Зіркзе опинився в Манчестер Юнайтед у липні 2024 року, після того, як перейшов з італійської Болоньї.
В сезоні-25/26 нападник провів у футболці англійського клубу 26 матчів та записав до свого активу 2 голи та 1 асист.
Нагадаємо, що раніше стало відомо про інтерес до нідерландського футболіста з боку Роми.