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Центрфорвард Манчестер Юнайтед опинився на радарі Ювентуса – ЗМІ

Микола Літвінов — 28 липня 2026, 21:06
Центрфорвард Манчестер Юнайтед опинився на радарі Ювентуса – ЗМІ
Джошуа Зіркзе
Getty Images

Центральний нападник англійського Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе опинився у сфері інтересів туринського Ювентуса.

Про це повідомляє ESPN.

Як зазначається, "Стара синьйора" розглядає можливість оформити повноцінний трансфер гравця, але водночас припускає думку придбати нідерландця на правах оренди з опцією подальшого викупу.

Хоч і офіційних переговорів щодо цього трансферу поки не відбулося, "манкуніанці" знають про інтерес з боку Ювентуса.

Зауважимо, що Зіркзе опинився в Манчестер Юнайтед у липні 2024 року, після того, як перейшов з італійської Болоньї.

В сезоні-25/26 нападник провів у футболці англійського клубу 26 матчів та записав до свого активу 2 голи та 1 асист.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про інтерес до нідерландського футболіста з боку Роми.

Манчестер Юнайтед Ювентус Джошуа Зіркзе

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