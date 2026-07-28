Центрфорвард Манчестер Юнайтед опинився на радарі Ювентуса – ЗМІ

Центральний нападник англійського Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе опинився у сфері інтересів туринського Ювентуса.

Про це повідомляє ESPN.

Як зазначається, "Стара синьйора" розглядає можливість оформити повноцінний трансфер гравця, але водночас припускає думку придбати нідерландця на правах оренди з опцією подальшого викупу.

Хоч і офіційних переговорів щодо цього трансферу поки не відбулося, "манкуніанці" знають про інтерес з боку Ювентуса.

Зауважимо, що Зіркзе опинився в Манчестер Юнайтед у липні 2024 року, після того, як перейшов з італійської Болоньї.

В сезоні-25/26 нападник провів у футболці англійського клубу 26 матчів та записав до свого активу 2 голи та 1 асист.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про інтерес до нідерландського футболіста з боку Роми.