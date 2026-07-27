Ювентус та ПСЖ націлились на трансфер Судзукі
Парі Сен-Жермен та Ювентус включилися в боротьбу за воротаря Парми Дзіона Судзукі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
ПСЖ бачить у 23-річному японському голкіпері перспективну інвестицію на майбутнє, проте поки не готовий пообіцяти йому роль першого номера.
Ювентус розглядає Судзукі як альтернативний варіант на позицію основного воротаря — туринці повернуться до цієї кандидатури, якщо їм не вдасться оформити трансфер Еміліано Мартінеса.
Сам Судзукі зацікавлений у переході до туринського клубу, однак Парма поки не дала згоди на трансфер.
Портал Transfermarkt оцінює японського воротаря у 30 мільйонів євро. Він перейшов до Парми влітку 2024 року за 7,5 млн євро з СТВВ. У сезоні-2025/26 Дзіон зіграв за італійський клуб 22 матчі, у яких пропустив 30 голів та 6 разів відстояв на "нуль".
23-річний Судзукі був основним воротарем японської збірної на ЧС-2026. Команда вилетіла на стадії 1/16 фіналу, поступившись Бразилії (1:2).
Напередодні ПСЖ оголосив про трансфер голкіпера Алессандро Лонгоні.