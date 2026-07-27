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Ювентус та ПСЖ націлились на трансфер Судзукі

Олександр Булава — 27 липня 2026, 17:57
Ювентус та ПСЖ націлились на трансфер Судзукі
Дзіон Судзукі
Getty Images

Парі Сен-Жермен та Ювентус включилися в боротьбу за воротаря Парми Дзіона Судзукі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

ПСЖ бачить у 23-річному японському голкіпері перспективну інвестицію на майбутнє, проте поки не готовий пообіцяти йому роль першого номера.

Ювентус розглядає Судзукі як альтернативний варіант на позицію основного воротаря — туринці повернуться до цієї кандидатури, якщо їм не вдасться оформити трансфер Еміліано Мартінеса.

Сам Судзукі зацікавлений у переході до туринського клубу, однак Парма поки не дала згоди на трансфер.

Портал Transfermarkt оцінює японського воротаря у 30 мільйонів євро. Він перейшов до Парми влітку 2024 року за 7,5 млн євро з СТВВ. У сезоні-2025/26 Дзіон зіграв за італійський клуб 22 матчі, у яких пропустив 30 голів та 6 разів відстояв на "нуль".

23-річний Судзукі був основним воротарем японської збірної на ЧС-2026. Команда вилетіла на стадії 1/16 фіналу, поступившись Бразилії (1:2).

Напередодні ПСЖ оголосив про трансфер голкіпера Алессандро Лонгоні.

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