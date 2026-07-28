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Ліон підписав нападника Ювентуса

Олександр Булава — 28 липня 2026, 20:48
Ліон підписав нападника Ювентуса
Ліон

Нападник збірної Бельгії та туринського Ювентуса Лої Опенда перейшов у Ліон.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах річної оренди, яка не включає опцію викупу. "Стара синьйора" за трансфер отримає 3 мільйони євро.

Опенда приєднався до Ювентуса минулого літа, перейшовши з РБ Лейпциг за 42.75 мільйонів євро.

При цьому він не виправдав сподівань туринського клубу: в 33 матчах він відзначився лише 2 забитими голами. Transfermarkt оцінює вартість бельгійця у 32 мільйони євро.

Напередодні стало відомо, що Ювентус звернувся до Бенфіки із запитом щодо можливого придбання 23-річного українського голкіпера Анатолія Трубіна.

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