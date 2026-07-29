Ювентус випередив Челсі у боротьбі за боснійського вундеркінда
Керім Алайбегович
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Вінгер леверкузенського Баєра та збірної Боснії і Герцеговини Керім Алайбегович продовжить кар'єру в туринському Ювентусі.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, трансфер уже узгоджений. Баєр отримає за 18-річного гравця 33 мільйони євро, з урахуванням бонусів сума може вирости до 40 мільйонів.
Незабаром гравець повинен пройти медогляд у туринському клубі. Ювентус виграв боротьбу за Алайбеговича у Челсі та Наполі.
У минулому сезоні на рахунку Алайбеговича 13 голів і 4 асисти в 44 матчах за РБ Зальцбург у всіх турнірах. Влітку Баєр активізував опцію контрвикупу гравця за 8 мільйонів євро.
На рахунку вінгера 2 голи в 14 матчах за збірну Боснії і Герцеговини, зокрема, 4 матчі та 1 гол на ЧС-2026.