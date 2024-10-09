Клопп повернеться у футбол у 2025 році – джерело повідомило, де працюватиме легендарний тренер
Юрген Клопп стане глобальним керівником з футболу в системі Ред Булл.
Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, Клопп обійме свою посаду 1 січня 2025 року. Колишній наставник Майнца, Боруссії Дортмунд і Ліверпуля вже підписав довгостроковий контракт з Ред Булл.
Юрген буде консультувати всі команди Ред Булл (Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк, Брагантіно та інші) з питань тренерської діяльності, ігрової філософії, розвитку гравців та трансферів.
Окрім того, у Клоппа є опція відходу з Ред Булл, якщо його запросять у збірну Німеччини.
Нагадаємо, у травні 57-річний німець залишив Ліверпуль після 9 років у клубі. З мерсисайдцями Юрген по одному разу вигравав Лігу чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії та Кубок ліги, Суперкубок Англії та УЄФА, а також клубний чемпіонат світу.