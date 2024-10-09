Клопп повернеться у футбол у 2025 році – джерело повідомило, де працюватиме легендарний тренер

Юрген Клопп стане глобальним керівником з футболу в системі Ред Булл.

Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, Клопп обійме свою посаду 1 січня 2025 року. Колишній наставник Майнца, Боруссії Дортмунд і Ліверпуля вже підписав довгостроковий контракт з Ред Булл.

Юрген буде консультувати всі команди Ред Булл (Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк, Брагантіно та інші) з питань тренерської діяльності, ігрової філософії, розвитку гравців та трансферів.

Окрім того, у Клоппа є опція відходу з Ред Булл, якщо його запросять у збірну Німеччини.

🚨🧨 Excl | Jürgen #Klopp will become the new „Global Head of Soccer“ at Red Bull ✔️



.. starting on January 1, 2025. Klopp has already signed a long-term contract.



⚠️ Additionally, Klopp has secured an exit option allowing him to become the head coach of the Germany national… pic.twitter.com/eBzXKSQ85V — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 9, 2024

Нагадаємо, у травні 57-річний німець залишив Ліверпуль після 9 років у клубі. З мерсисайдцями Юрген по одному разу вигравав Лігу чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії та Кубок ліги, Суперкубок Англії та УЄФА, а також клубний чемпіонат світу.