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Клопп повернеться у футбол у 2025 році – джерело повідомило, де працюватиме легендарний тренер

Ігор Чернявський — 9 жовтня, 09:30
Клопп повернеться у футбол у 2025 році – джерело повідомило, де працюватиме легендарний тренер
Getty Images

Юрген Клопп стане глобальним керівником з футболу в системі Ред Булл.

Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, Клопп обійме свою посаду 1 січня 2025 року. Колишній наставник Майнца, Боруссії Дортмунд і Ліверпуля вже підписав довгостроковий контракт з Ред Булл.

Юрген буде консультувати всі команди Ред Булл (Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк, Брагантіно та інші) з питань тренерської діяльності, ігрової філософії, розвитку гравців та трансферів.

Окрім того, у Клоппа є опція відходу з Ред Булл, якщо його запросять у збірну Німеччини.

Нагадаємо, у травні 57-річний німець залишив Ліверпуль після 9 років у клубі. З мерсисайдцями Юрген по одному разу вигравав Лігу чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії та Кубок ліги, Суперкубок Англії та УЄФА, а також клубний чемпіонат світу.

Юрген Клопп Нью-Йорк Ред Буллс РБ Лейпциг РБ Зальцбург

Юрген Клопп

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