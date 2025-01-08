УАФ не домовилась з Клоппом про приїзд в Україну – ЗМІ
Getty Images
Українська асоціація футболу продовжує комунікацію з німецьким тренером Юргеном Клоппом щодо його приїзду в Україну.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, інсайд про можливий приїзд німецького фахівця підтверджується, однак не повністю.
Наразі немає жодних домовленостей з Клоппом щодо дати його візиту. Зазначається, що ідея запрошення колишнього тренера Ліверпуля виникла після візиту у Київ Ральфа Рангніка.
З 1 січня Юрген Клопп взявся до виконання обов'язків глобального керівника з футболу в системі Ред Булл.
Раніше повідомлялося, що 57-річний фахівець проведе майстер-клас для українських тренерів, який складатиметься з двох частин: теоретичної та практичної на футбольному полі.