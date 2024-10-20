Клопп став іудою для рідного клубу – бо приєднався до зла, проти якого завжди виступав

Нещодавно стало офіційно відомо, що Юрген Клопп повертається у великий футбол. З початку наступного року іменитий німецький тренер почне працювати глобальним керівником футбольного напрямку в системі Ред Булл. Простими словами, він буде відповідати за розвиток усіх клубів, які належать концерну – починаючи від німецького Лейпцига і закінчуючи бразильським Брагантіно.

Багато хто зрадів поверненню Юргена у гру, але в Німеччині його рішення сприйняли, м'яко кажучи, неоднозначно. Все через те, що ставлення переважаючої більшості німецьких фанатів до Ред Буллу – різко негативне. Вони вважають, що феномен Лейпцига загрожує традиціям німецького футболу. Недарма "червоних биків" називають "пластиковим клубом", чий блискавичний злет із трясовини в еліту не стався б без фінансових вливань РБ.

І прихід Юргена в систему Ред Булл неприємно здивував та обурив усе німецьке футбольне ком'юніті. Наприклад, Кевін Гросскройц, який понад 5 років грав у легендарній Боруссії Клоппа, пообіцяв, що при зустрічі зі своїм колишнім наставником скаже йому, що його нова робота – лайно. Так само вважають і вболівальники Майнца – команди, де закінчилася ігрова і почалася видатна тренерська кар'єра 57-річного фахівця.

На домашньому матчі 7 туру Бундесліги проти ненависного Лейпцига активні фанати Майнца присвятили Клоппу кілька неприємних банерів: "Ти забув усе, що ми для тебе зробили?", "Ти збожеволів?", "Мені подобаються люди до тих пір, поки вони мене не розчаровують". Цікаво, що третя фраза є відсилкою на слова самого Юргена.

Щодо матчу, то впевнену перемогу святкували "червоні бики". Лейпциг переміг з рахунком 2:0 завдяки голам Хаві Сімонса та Віллі Орбана. Здається, більшу боротьбу Лейпцигу зможе нав'язати інша екскоманда Клоппа – дортмундська Боруссія. А її вболівальники з великою ймовірністю також передадуть тренеру "полум'яний привіт" – фани "джмелів" відомі тим, що регулярно виступають проти комерціалізації футболу та критикують Німецький футбольний союз і УЄФА.