Клопп висловився про критику через його майбутню роботу в системі Ред Булл

Іменитий німецький тренер Юрген Клопп висловився про критику у свій бік через майбутню роботу в системі Ред Булл.

Його слова передає Sky Sport.

"Мені завжди було зрозуміло, що я не збираюся сидіти склавши руки. А потім з'явилася історія з Ред Булл. Так що для мене це видатна подія, я повинен бути чесним. Лейпцигом були підписані молоді гравці, такі як Дайот Упамекано, Ібраїма Конате та Крістофер Нкунку, яких міг би підписати будь-хто інший.

Треба сказати, що я ніколи не був настільки критично налаштований щодо історії з Ред Булл. Я не хотів наступати нікому на п'яти, безумовно, ні. І я особисто люблю всі свої колишні клуби. Я не знаю, що саме я міг зробити, щоб зробити всіх щасливими", – сказав Клопп.