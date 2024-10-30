Клопп висловився про критику через його майбутню роботу в системі Ред Булл
Іменитий німецький тренер Юрген Клопп висловився про критику у свій бік через майбутню роботу в системі Ред Булл.
Його слова передає Sky Sport.
"Мені завжди було зрозуміло, що я не збираюся сидіти склавши руки. А потім з'явилася історія з Ред Булл. Так що для мене це видатна подія, я повинен бути чесним. Лейпцигом були підписані молоді гравці, такі як Дайот Упамекано, Ібраїма Конате та Крістофер Нкунку, яких міг би підписати будь-хто інший.
Треба сказати, що я ніколи не був настільки критично налаштований щодо історії з Ред Булл. Я не хотів наступати нікому на п'яти, безумовно, ні. І я особисто люблю всі свої колишні клуби. Я не знаю, що саме я міг зробити, щоб зробити всіх щасливими", – сказав Клопп.
Нагадаємо, німець стане глобальним керівником з футболу в системі Ред Булл. Він буде консультувати всі команди Ред Булл (Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк, Брагантіно та інші) з питань тренерської діяльності, ігрової філософії, розвитку гравців та трансферів.
Окрім того, у Клоппа є опція відходу з Ред Булл, якщо його запросять у збірну Німеччини.