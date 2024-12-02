Кімміх – про контракт з Баварією: Я не збираюся чекати літа, взимку прийму правильне рішення

Йозуа Кімміх хоче, щоб ситуація навкого його контракту з Баварією вирішилася якомога швидше.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Угода між 29-річним німцем та мюнхенським клубом завершиться наступного літа. Наразі ніщо не вказує на те, що вона буде продовжена.

"Я не буду чекати до літа. Я сяду взимку і спробую побачити загальну картину. У січні я прийму правильне рішення", – заявив футболіст.

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Кімміх виступає за Баварію з літа 2015 року. За цей час він провів за "ротен" 409 матчів, у яких відзначився 42 голами та 108 асистами.

Нагадаємо, що скоро Баварія гратиме з Шахтарем у межах основної частини Ліги чемпіонов.

У цьому поєдинку ризикує не зіграти Гаррі Кейн, який травмувався під час Der Klassiker з дортмундською Боруссією.