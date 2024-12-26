Реал може поповнити склад зірковим хавбеком Баварії

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини з футболу Джошуа Кімміх може поповнити склад мадридського Реала.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, керівництво "вершкових" пильно стежить за ситуацією гравця в Баварії і готове запропонувати контракт 29-річному хавбеку.

Повідомляється, що в Реалі вважають Кімміха ідеальною заміною Тоні Кроосу, який завершив ігрову кар'єру в липні поточного року.

Чинний контракт Кімміха з Баварією розрахований до 30 червня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Джошуа ще сам не визначився з продовженням кар'єри в мюнхенському клубі.

Зазначається, що Баварія зацікавлена у продовженні контракту з німцем, однак сам футболіст ще не прийняв остаточного рішення.

Цього сезону Кімміх відіграв за Баварію 24 матчі, забив один гол та віддав шість результативних передач.