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Боруссія не втримала перемогу над Баварією: огляд матчу Бундесліги

Олександр Булава — 1 грудня 2024, 07:30
Боруссія не втримала перемогу над Баварією: огляд матчу Бундесліги
x.com/FCBayern

У суботу, 30 листопада, відбувся центральний матч 12 туру Бундесліги, в якому Боруссія Дортмунд вдома зіграла внічию з Баварією.

Огляд матчу

Перший гол глядачі побачили у середині першого тайму, "джмелі" вийшли вперед завдяки стрімкій контратаці відзначився Байно-Гіттенс.

Баварці ж зуміли врятуватися лише на останніх хвилинах завдяки влучному удару головою Джамалою Мусіалою.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
12 тур, 30 листопада

Боруссія Дортмунд – Баварія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Байно-Гіттенс 27, 1:1 – Мусіала 85

Наразі лідером чемпіонату є Баварія, в якої в активі 30 очок. Боруссія з 20 балами йде п'ятою.

Раніше з'явилася інформація, що легенда Барселони може очолити один з клубів Бундесліги.

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Боруссія Дортмунд

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