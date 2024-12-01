Боруссія не втримала перемогу над Баварією: огляд матчу Бундесліги
x.com/FCBayern
У суботу, 30 листопада, відбувся центральний матч 12 туру Бундесліги, в якому Боруссія Дортмунд вдома зіграла внічию з Баварією.
Огляд матчу
Перший гол глядачі побачили у середині першого тайму, "джмелі" вийшли вперед завдяки стрімкій контратаці – відзначився Байно-Гіттенс.
Баварці ж зуміли врятуватися лише на останніх хвилинах завдяки влучному удару головою Джамалою Мусіалою.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
12 тур, 30 листопада
Боруссія Дортмунд – Баварія 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Байно-Гіттенс 27, 1:1 – Мусіала 85
Наразі лідером чемпіонату є Баварія, в якої в активі 30 очок. Боруссія з 20 балами йде п'ятою.
Раніше з'явилася інформація, що легенда Барселони може очолити один з клубів Бундесліги.