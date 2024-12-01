Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

На замітку Шахтарю: у Баварії повідомили про стан Кейна

Микола Дендак — 1 грудня 2024, 15:46
На замітку Шахтарю: у Баварії повідомили про стан Кейна
Гаррі Кейн
ФК Баварія

Лідер нападу мюнхенської Баварії Гаррі Кейн отримав незначне розтягнення м'язів правого підколінного сухожилля у матчі 12 туру Бундесліги проти Боруссії Дортмунд.

Про це повідомляє Sky Sports.

Він покинув поле на 33-й хвилині, а замість нього вийшов Томас Мюллер. У підсумку поєдинок завершився внічию, а команда на деякий час залишиться без ключового нападника.

Нагадаємо, скоро Баварія гратиме з донецьким Шахтарем у межах основного етапу Ліги чемпіонів. Зустріч старих знайомих відбудеться 10 грудня.

Раніше стало відомо, що одного з гравців Баварії позбавили водійських прав через нетипову для спортсмена проблему.

Баварія Боруссія Дортмунд Шахтар Донецьк Гаррі Кейн Ліга чемпіонів-2024/25

Гаррі Кейн

Шахтарю буде легше? Кейн травмувався у грі з Боруссією Дортмунд
Баварія завдяки хеттрику Кейна здолала Аугсбург в матчі-відкритті 11 туру Бундесліги
Два топклуби готові віддати величезну суму за Кейна
Кейн незадоволений тим, що гравці ігнорують виклик до лав збірної Англії
Мбаппе та Кейн стали володарями Трофею Герда Мюллера

Останні новини