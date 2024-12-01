На замітку Шахтарю: у Баварії повідомили про стан Кейна
Гаррі Кейн
ФК Баварія
Лідер нападу мюнхенської Баварії Гаррі Кейн отримав незначне розтягнення м'язів правого підколінного сухожилля у матчі 12 туру Бундесліги проти Боруссії Дортмунд.
Про це повідомляє Sky Sports.
Він покинув поле на 33-й хвилині, а замість нього вийшов Томас Мюллер. У підсумку поєдинок завершився внічию, а команда на деякий час залишиться без ключового нападника.
Нагадаємо, скоро Баварія гратиме з донецьким Шахтарем у межах основного етапу Ліги чемпіонів. Зустріч старих знайомих відбудеться 10 грудня.
Раніше стало відомо, що одного з гравців Баварії позбавили водійських прав через нетипову для спортсмена проблему.