На замітку Шахтарю: у Баварії повідомили про стан Кейна

Лідер нападу мюнхенської Баварії Гаррі Кейн отримав незначне розтягнення м'язів правого підколінного сухожилля у матчі 12 туру Бундесліги проти Боруссії Дортмунд.

Про це повідомляє Sky Sports.

Він покинув поле на 33-й хвилині, а замість нього вийшов Томас Мюллер. У підсумку поєдинок завершився внічию, а команда на деякий час залишиться без ключового нападника.

Нагадаємо, скоро Баварія гратиме з донецьким Шахтарем у межах основного етапу Ліги чемпіонів. Зустріч старих знайомих відбудеться 10 грудня.

Раніше стало відомо, що одного з гравців Баварії позбавили водійських прав через нетипову для спортсмена проблему.