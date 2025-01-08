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Ліверпуль поклав око на зіркового хавбека Баварії

Олексій Мурзак — 8 січня 2025, 19:22
Ліверпуль поклав око на зіркового хавбека Баварії
Джошуа Кімміх
fcbayern.com

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини з футболу Джошуа Кімміх зацікавив Ліверпуль, який спробує підписати його вільним агентом.

Про це повідомив журналіст Крістіан Фальк.

Чинний контракт Кімміха з мюнхенским клубом дійсний до 30 червня 2025-го.

З початку нового року гравець може вести перемовини з будь-якими іншими командами про перехід вільним агентом після завершення угоди з Баварією.

Раніше повідомлялося, що Джошуа ще сам не визначився з продовженням кар'єри в мюнхенському клубі. Також стало відомо, що гравця хоче підписати Реал, який шукає заміну Тоні Кроосу, який завершив кар'єру.

Цього сезону Кімміх відіграв за Баварію 24 матчі, забив один гол та віддав шість результативних передач.

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