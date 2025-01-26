Знає, що тут має: спортивний директор Баварії – про Кімміха та його контракт, що спливає

Спортивний директор Баварії Кристоф Фройнд висловив сподівання, що Йозуа Кімміх все ж таки продовжить контракт із клубом.

Слова 47-річного австрійця наводить журналіст Sky Sports Флориан Плеттенберг.

"Це фундаментальне рішення в його кар'єрі. Він точно знає, що має в Баварії – клуб, команда і тренер. Тут він почувається надзвичайно комфортно. Я впевнений, що він зрештою вирішить залишитися з нами. У нас немає конкретних часових рамок, але ми не хочемо затягувати це на невизначений термін", – сказав Фройнд.

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Контракт Кімміха з Баварією завершиться наступного літа. Сторони дуже довго не можуть домовитися про продовження співпраці, чим може скористатися лідер АПЛ.

У нинішньому сезоні 29-річний німець узяв участь у 29 матчах, у яких він відзначився одним голом і вісьмома результативними передачами.

Раніше стало відомо, що мюнхенський колектив домовився про трансфер голкіпера молодіжної збірної Німеччини.