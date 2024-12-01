Визначились усі учасники Клубного чемпіонату світу-2025

Стали відомі усі учасники Клубного чемпіонату світу-2025. Останнім клубом став бразильський Ботафого, який напередодні став переможцем Кубку Лібертадорес.

Учасники Клубного чемпіонату світу

Європа: Реал Мадрид, Атлетико Іспанія), Челсі, Манчестер Сіті (Англія), Баварія, Боруссія Дортмунд (Німеччина), ПСЖ (Франція), Інтер, Ювентус (Італія), Порту, Бенфіка (Португалія), Зальцбург (Австрія).

Південна Америка: Ботафогу, Палмейрас, Фламенгу та Флуміненсе (всі – Бразилія), Рівер Плейт, Бока Хуніорс (Аргентина).

Північна й Центральна Америка: Монтеррей (Мексика), Леон (Мексика), Пачука (Мексика), Сіетл Саундерс (США), Інтер Маямі (США).

Африка: Аль-Ахлі (Єгипет), Відад (Марокко), Есперанс (Туніс), Мамелоді Сандаунз (ПАР).

Азія: Аль-Хіляль (Саудівська Аравія), Урава Ред Даймондз (Японія), Аль-Айн (ОАЕ), Ульсан Хьонде (Корея).

Океанія: Окленд Сіті (Нова Зеландія).

Нагадаємо, клубний чемпіонат світу 2025 року пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року в США в розширеному форматі на 32 команди. Фінал турніру відбудеться на "Метлайф Стедіум" в Нью-Джерсі

Раніше запрошення на турнір як представник країни-господарки отримав Інтер Маямі. Інші клуби здобували право на участь за спортивним принципом.

Повідомлялося про те, що ФІФА штрафуватиме клуби за відмову від участі у турнірі.