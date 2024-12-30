Баварія планує поговорити з чотирма гравцями про нові контракти

Баварія запланувала провести у січні переговори щодо нових контрактів з чотирма гравцями: Томасом Мюллером, Йозуа Кімміхом, Джамалом Мусіалою та Альфонсо Девісом.

Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на журналіста Kicker Георга Хольцнера.

За інформацією джерела, мюнхенський клуб не розглядає варіант зі зниженням зарплати Кімміха.

Щодо Девіса, то "ротен" вже провалили дві спроби продовжити угоду – результат залишається невизначеним.

Джамал Мусіала має отримати новий контракт зі значним підвищенням зарплати (до рівня Кімміха).

У той же час, продовження угоди з Мануелем Ноєром до літа 2026 року вважається формальністю.

Раніше хавбек Інтера Хакан Чалханоглу розповів, що минулого літа Баварія була зацікавлена у його придбанні.