Сабо: Динамо буде дуже важко в Лізі Європи

Колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо критично оцінює шанси киян на хороші результати у Лізі Європи.

Його слова передає 1927.kiev.ua.

"Ми не звикли до такого графіку — тренери, гравці, країна. Не зрозуміло, як тепер грати без підготовки чи як готуватися. В січні у нас відпочинок, а тепер належить матчі грати. Я не знаю, що це буде за футбол... Мені не подобається. УЄФА пішла на такий крок заради грошей.

Щодо суперників, то є пристойні команди, проти яких буде непросто грати. Особливо, на виїзді. Словом, нам буде дуже важко. Це новий і незручний для нас, на цю мить, формат", — сказав фахівець.

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Нагадаємо, підопічні Олександра Шовковського зупинилися за крок до основного етапу Ліги чемпіонів. У фіналі кваліфікації кияни за сумою двох матчів поступилися Зальцбургу.

Раніше було оприлюднено розклад матчі "біло-синіх" в оновленій Лізі Європи.