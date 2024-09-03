Сабо: Динамо буде дуже важко в Лізі Європи
Йожеф Сабо
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Колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо критично оцінює шанси киян на хороші результати у Лізі Європи.
Його слова передає 1927.kiev.ua.
"Ми не звикли до такого графіку — тренери, гравці, країна. Не зрозуміло, як тепер грати без підготовки чи як готуватися. В січні у нас відпочинок, а тепер належить матчі грати. Я не знаю, що це буде за футбол... Мені не подобається. УЄФА пішла на такий крок заради грошей.
Щодо суперників, то є пристойні команди, проти яких буде непросто грати. Особливо, на виїзді. Словом, нам буде дуже важко. Це новий і незручний для нас, на цю мить, формат", — сказав фахівець.
Нагадаємо, підопічні Олександра Шовковського зупинилися за крок до основного етапу Ліги чемпіонів. У фіналі кваліфікації кияни за сумою двох матчів поступилися Зальцбургу.
Раніше було оприлюднено розклад матчі "біло-синіх" в оновленій Лізі Європи.