Менш ніж за 48 годин: Хацкевич – про трансфер Бущана у Динамо

Віцепрезидент житомирського Полісся Олександр Хацкевич поділився деталями переходу голкіпера Георгія Бущана на правах оренди до київського Динамо.

Про це він сказав у коментарі Ютуб-каналу Дениса Бойка.

"Можна сказати, що це було достатньо швидко. Я розповім про увесь процес, як він відбувався. Це було навіть менше, ніж 48 годин, можна сказати, 26-28 годин. Зателефонував агент Бущана, це було близько 10-ї вечора. Наступного дня вже закінчувалося трансферне вікно. І він сказав, що є можливість, варіант для Бущана орендуватися в київське Динамо", – сказав функціонер.

Трансфером займався президент клубу, який мав знайти заміну

"Я не приймаю таких рішень. Рішення насамперед приймають головний тренер і президент клубу. У цьому процесі Геннадій Буткевич брав участь, він особисто брав участь у переговорах з Олександрією, тому що нам потрібно було знайти воротаря на заміну. Я одразу сказав, що, ми можемо залишитися на сьогодні з одним воротарем. Руслан Ротань сказав: "Дайте нам дві години, ми подумаємо і приймемо рішення, кого ми можемо придбати". Так, у нас є розширений список, є шортлист, лонглист, є мідллист по кожній позиції. І вже ця робота почалася разом зі скаутським відділом. І о 2-й ночі мені зателефонував наш шефскаут Володя Кобельков і сказав, що є заміна. Я поцікавився, хто це. Мені сказали прізвище. Чесно, я сказав, що я не знаю цього воротаря (Назар Макаренко – прим.). Молодий хлопець, 19 років, але президент дав добро, головний тренер дав добро. Тут уже почалася суто технічна робота між клубами. Президент домовлявся щодо суми контракту. Ми вже всі юридичні деталі вирішували протягом дня", – підсумував Хацкевич.

Нагадаємо, Георгій перейшов до Динамо на правах оренди з Полісся. Він зіграв три матчі за київський клуб, в яких не пропустив жодного гола.