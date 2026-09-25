У Суркіса факс не працював: Хацкевич – про пропозиції з топових чемпіонатів під час ігрової кар'єри

Колишній півзахисник київського Динамо Олександр Хацкевич розповів, які мав пропозиції продовження кар'єри після сезону-1998/99, коли "біло-сині" дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів.

Своїми спогадами він поділився на подкасті в Дениса Бойка.

Віцепрезидент Полісся заявив, що ним цікавились в Англії та Іспанії. Він пояснив, чому так і не перейшов в один із топових чемпіонатів:

"Не скажу, що від топових, але була пропозиція від Реалу Сосьєдад, була пропозиція від англійської команди, я вже не пам'ятаю, ну, вона грала у Прем'єр-лізі. Знаєш, тоді агентів не було, а в Ігоря Михайловича факс не працював".

Зазначимо, що Хацкевич виступав за київське Динамо з 1996 по 2004 рік. У складі "біло-синіх" він провів 216 матчів, у яких забив 36 голів та віддав 18 результативних передач.

З киянами виграв 12 трофеїв. Після цього пограв у Китаї та Латвії, а завершив ігрову кар'єру в мінському Динамо.

Нагадаємо, що син Олександра Хацкевича також працює в українському футболі. Він має посаду в черкаському ЛНЗ.