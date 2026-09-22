В Динамо це не потрібно: Кравець повідомив, чи планує повертатись до роботи в українському футболі

Артем Кравець розповів, чи планує повертатися до професійного футболу.

Він зробив це на власному ютуб-каналі.

Колишній форвард Динамо заявив, що дуже хотів бути корисним рідному клубу. Проте після невдалого досвіду він поки не збирається працювати в українському футболі та зосереджений на роботі у власному медіапроєкті.

"По-перше, я себе дійсно бачив у Динамо, бачив у якості людини, яка допоможе. Я вчився. Це може звучати нескромно, але я вважаю, що в принципі дуже мало людей в українському футболі мають такі знання, мій досвід і все, що стосується футболу. Але в Динамо це не потрібно. Тому на даний момент без шансів – я не буду в українському футболі від слова зовсім. Мені цікаво робити поки що це. Якщо відверто говорити, це моє хобі, мені це подобається. Я хочу бути всередині футболу – це моє життя, я люблю футбол", – сказав Кравець.

Зазначимо, що Артем з липня 2023 року був радником президента Динамо. Він залишався у клубній структурі до серпня 2025 року.

Після припинення співпраці з "біло-синіми" Кравець публічно заявив про серйозні проблеми всередині клубу. Зокрема, він стверджував, що там процвітає корупція, а керівництво не зацікавлене в нових ідеях і пропозиціях.