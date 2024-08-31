Необхідний мінімум для Динамо та Шахтаря: скільки балів гарантують вихід у плейоф єврокубків

Напередодні українські клуби дізналися своїх суперників у фінальній стадії єврокубків: Шахтар — у Лізі чемпіонів, а Динамо — у Лізі Європи.

Наш сайт продовжує розбиратися зі змінами у правилах турніру, і цього разу ми прорахували, яка кількість очок гарантує нашим клубам вихід у плейоф за будь-яких обставин.

Скільки балів потрібно, щоб вийти в 1/8 фіналу?

Ця ситуація була найлегшою для розрахунку. Загалом гарантований вихід у цей етап — це 22 бали (7 перемог та 1 нічия), бо існує ймовірність того, що 9 колективів можуть набрати по 21 очку (і один з клубів не потрапить в 1/8 фіналу).

Але варто розуміти, що задля цієї ситуації потрібні конкретні результати. Тобто не допускається жодної нічиєї у матчах за участі цих 9 команд, лише 7 перемог та 1 поразка.

Значно важче було розрахувати ситуацію, з максимальною кількістю балів у 24 місця. Проте нам це вдалося, і ми впевнені, що ви здивуєтеся.

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Скільки балів потрібно, щоб вийти в додатковий етап (1/16 фіналу)?

Уявіть, команда здобуває 5 (!) перемог у 8 матчах та набирає 15 балів з 24 можливих, але не проходить навіть у додатковий етап. І таке може статися. Існує ймовірність, що 15 очок і більше наберуть одразу 25 команд. А тому одна з них змушена буде розпрощатися з єврокубками.

Проте ця ситуація, як і попередня, вимагає неймовірного збігу, зокрема, допускаються лише 4 мирові між командами з цього топу, і лише між тими, які до цього вже набрали 15 очок. Погодьтеся, шанс на те, що 138 (!) поєдинків завершаться з потрібним результатом — неймовірно малий.

Скільки балів зазвичай достатньо, щоб вийти далі?

Після того, як змагання за новим форматом були просимульовані 10 тисяч разів, то стало зрозуміло, що у більшості випадків (56%) для виходу у додатковий етап достатньо лише 9 балів. А ось, щоб напряму пройти в 1/8 фіналу, треба щонайменше 15 очок (42%).

Тобто шанси у наших команд є, і вони доволі непогані. Набирати 9 балів у 8 матчах — задача мінімум, тим паче, що суперники дозволяють чіплятися за цю можливість. Проте завжди є ймовірність, що цього виявиться недостатньо. Все ж, єврокубки нового формату виглядають дуже цікаво, адже інтрига триматиметься до останнього туру.