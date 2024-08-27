Динамо не змогло пройти Зальцбург і продовжить єврокубкову кампанію у Лізі Європи

На стадіоні "Ред Булл Арена" у Зальцбургу відбувся матч-відповідь раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому австрійській РБ Зальцбург приймав київське Динамо. Поєдинок завершився нічиєю з рахунком 1:1, однак через поразку в першій зустрічі (0:2) українська команда не змогла пройти до наступного етапу турніру.

Шансів на інтригу після гри тижневої давнини було обмаль. І хоча підопічні Олександра Шовковського грали краще в перші хвилини, суперник відкрив рахунок вже після першого удару. Дагім змістився з лінії штрафного у центр і поклав м'яч у нижній кут.

І хоча здавалося, що шансів після такого немає, "біло-сині" не опустили руки й на 29-й хвилині забили свій перший (і єдиний) гол у протистоянні: Михавко відпасував на Ваната на забігання, а той вирвався на ударну позицію і поцілив у дальній кут.

На жаль, усі спроби віцечемпіонів України забити ще не увінчалися успіхом. Динамо за сумою двох матчів програло із рахунком 1:3 і вилетіло в основний етап Ліги Європи.

Ліга чемпіонів, Плейоф кваліфікації

Матч-відповідь. 27 серпня

Зальцбург — Динамо — 1:1 (Перший матч 2:0)

Голи: Дагім, 12 — Ванат, 29

Зальцбург: Бласвіх — ван дер Бремпт, Пьонтковськи, Байду, Дедич, Бідструп (Гурна-Дуат, 74), Капальдо (Діамбу, 64), Кьєргор (Доржелес, 64), Дагім (Ратков, 73), Єо, Глух

Динамо: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак, Бражко (Михайленко, 75), Шапаренко, Ярмоленко (Волошин, 67), Піхальонок, Кабаєв (Брагару, 75), Ванат