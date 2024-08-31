Визначились дати матчів Динамо в Лізі Європи

Київське Динамо дізналося розклад матчів основного етапу Ліги Європи сезону-2024/2025.

Про це йдеться на сайті УЄФА.

Календар Динамо в основному етапі Ліги Європи-2024/25

1 тур, 25 вересня: Динамо — Лаціо (22:00)

2 тур, 3 жовтня: Гоффенгайм — Динамо (19:45)

— Динамо (19:45) 3 тур, 24 жовтня: Рома — Динамо (19:45)

4 тур, 7 листопада: Динамо — Ференцварош (22:00)

5 тур, 28 листопада: Динамо — Вікторія Пльзень (19:45)

6 тур, 12 грудня: Реал Сосьєдад — Динамо (22:00)

7 тур, 21 січня: Галатасарай — Динамо (17:30)

8 тур, 30 січня Динамо — РФШ (22:00)

Нагадаємо, підопічні Олександра Шовковського зупинилися за крок до основного етапу Ліги чемпіонів. У фіналі кваліфікації кияни за сумою двох матчів поступилися Зальцбургу.

Раніше було оприлюднено розклад матчів донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів сезону-2024/25.