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Визначились дати матчів Динамо в Лізі Європи

Ігор Чернявський — 31 серпня, 22:02
Визначились дати матчів Динамо в Лізі Європи
УЄФА

Київське Динамо дізналося розклад матчів основного етапу Ліги Європи сезону-2024/2025.

Про це йдеться на сайті УЄФА.

Календар Динамо в основному етапі Ліги Європи-2024/25

  • 1 тур, 25 вересня: Динамо — Лаціо (22:00)
  • 2 тур, 3 жовтня: Гоффенгайм — Динамо (19:45)
  • 3 тур, 24 жовтня: Рома — Динамо (19:45)
  • 4 тур, 7 листопада: Динамо — Ференцварош (22:00)
  • 5 тур, 28 листопада: Динамо — Вікторія Пльзень (19:45)
  • 6 тур, 12 грудня: Реал Сосьєдад — Динамо (22:00)
  • 7 тур, 21 січня: Галатасарай — Динамо (17:30)
  • 8 тур, 30 січня Динамо — РФШ (22:00)

Нагадаємо, підопічні Олександра Шовковського зупинилися за крок до основного етапу Ліги чемпіонів. У фіналі кваліфікації кияни за сумою двох матчів поступилися Зальцбургу.

Раніше було оприлюднено розклад матчів донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів сезону-2024/25.

Динамо Київ Ліга Європи-2024/25

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