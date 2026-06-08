Європейські клуби підтримали Еріксена, який знепритомнів у грі зі збірною України

Європейські футбольні клуби висловили підтримку півзахиснику німецького Вольфсбурга та збірної Данії, який знепритомнів під час товариської гри з Україною.

Команда, у якій наразі виступає Еріксен, проявила солідарність до 34-річного футболіста. "Вовки" зазначили, що перебувають у контакті із Данською футбольною федерацією.

We're thinking of you, Christian. 💚



Today's international match between Denmark and Ukraine had to be abandoned following Christian Eriksen's collapse.



According to the Danish Football Association, Christian is conscious and doing well given the circumstances. He has been… pic.twitter.com/cEI0fYJKzG — VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) June 7, 2026

"Ми думаємо про тебе, Крістіане. Сьогоднішній міжнародний матч між Данією та Україною довелося припинити після того, як Крістіан Еріксен втратив свідомість.

За інформацією Датської футбольної асоціації, Крістіан перебуває у свідомості, і, зважаючи на обставини, його стан задовільний. Його доставили до Університетської лікарні Оденсе, де йому проведуть додаткові обстеження.

Ми перебуваємо в тісному контакті з Датською футбольною асоціацією та стежимо за розвитком подій. Бажаємо тобі всього найкращого та швидкого одужання, Крістіане".

Манчестер Юнайтед послав слова любові та підтримки Крістіану Еріксену. Клуб очікує подальших новин щодо стану здоров'я свого колишнього гравця.

Everybody at Manchester United is encouraged by Denmark’s update on Christian Eriksen following today’s abandoned friendly against Ukraine.



The club is sending strength and love to Christian and the Eriksen family as we await further news. — Manchester United (@ManUtd) June 7, 2026

"Усі в Манчестер Юнайтед з надією сприймають повідомлення з Данії про стан Крістіана Еріксена після сьогоднішнього перерваного товариського матчу проти України. Клуб надсилає слова підтримки та любові Крістіану та родині Еріксенів, поки ми чекаємо на подальші новини".

Тоттенгем звернувся із побажаннями швидкого одужання. У складі "шпор" Еріксен провів 7 сезонів (2013-2020) та відіграв 305 матчів, у яких відзначився 69 забитими м'ячами та 88 результативними передачами.

"Наші думки з Крістіаном Еріксеном та його родиною. Бажаємо тобі повного та швидкого одужання, Крістіане. Ми всі з тобою".

Our thoughts are with Christian Eriksen and his family.



Wishing you a full and speedy recovery, Christian. We’re all with you 🤍 pic.twitter.com/MPJgOZwgFw — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 7, 2026

Товариський матч між Україною та Данією був перерваний на 65-й хвилині гри через проблеми зі здоров'ям зіркового півзахисника Крістіана Еріксена.

Гравцеві стало погано безпосередньо під час поєдинку. Він схопився за груди та знепритомнів, і гравці обох команд викликали лікарів. З трибун лунало ім'я Крістіана Еріксена. Футболіста збірної Данії евакуювала з поля бригада невідкладної допомоги.

Пізніше Данська футбольна федерація повідомила перші новини щодо стану здоров'я футболіста. За інформацією медиків, стан капітана оцінюється як хороший з огляду на серйозність ситуації, а сам він перебуває під постійним наглядом лікарів.

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Сама гра завершилась за рахунку 2:1 на користь данців. Голами відзначилися Патрік Доргу, Йоакім Мегле та вінгер "синьо-жовтих" Віктор Циганков.