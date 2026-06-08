Еріксен вперше висловився про втрату свідомості у матчі з Україною: ІКД зробив те, для чого був розроблений

Атакувальний півзахисник німецького Вольфсбурга Крістіан Еріксен звернувся до уболівальників та усіх, хто його підтримав, після того, як він втратив свідомість прямо під час товариського матчу проти України.

Він публічно прокоментував ситуацію в Інстаграмі.

Контрольна гра була перервана на 65-й хвилині через проблеми зі здоров'ям зіркового півзахисника. Гравець схопився за груди та знепритомнів, після чого на полі з'явилися медики. Зіркового футболіста збірної Данії евакуювала з поля бригада невідкладної допомоги, а матч було достроково завершено. На момент зупинки рахунок на табло був 2:1 на користь Данії.

"Я хочу повідомити всім, що в мене все добре, і я вдома з родиною. Як ви, мабуть, можете собі уявити, удар струмом від мого імплантованого кардіовертера-дефібрилятора (ІКД) мав значний вплив як на мене, так і на мою родину, але я хочу запевнити всіх, що це була інша ситуація, ніж та, що сталася у 2021 році. Я почуваюся добре, і моє одужання вже розпочалося. Окрім вдячності за підтримку та допомогу всім гравцям і медичній команді на полі, я також неймовірно вдячний лікарям, які протягом багатьох років піклувалися про мене та моє серце. Завдяки їхньому досвіду мій ІКД зробив саме те, для чого був розроблений: захистив мене, коли мені це було потрібно. Наразі я зосереджений на одужанні, проведенні часу з родиною, поїздках у відпустку та грі у футбол з дітьми", – написав Еріксен.

Після поєдинку чимало футбольних зірок підтримали Крістіана. Також слова підтримки йому висловила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, що це вже не перший жахливий випадок із футболістом. Вперше це сталося під час матчу стартового туру Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії (0:1). Тоді в Еріксена зупинилося серце, але медичній бригаді вдалося врятувати йому життя. Після чого гравця було прооперовано та імплантовано йому кардіовертер-дефібрилятор.

Додамо, що у сезоні-2025/26 34-річний футболіст взяв участь у 34-х іграх, у яких забив 3 голи та віддав 10 асистів в усіх клубних турнірах за Вольфсбург. Його контакт із німецькою командою розрахований до кінця червня 2027-го.