Товариський матч збірної України з Данією достроково завершився через знепритомнення Еріксена

У неділю, 7 червня, збірна України з футболу провела черговий контрольний матч під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери, у якому зазнала поразки від команди Данії.

Зустріч, яка відбулася на стадіоні "Odense Isstadion" у данському місті Оденсе, завершилася з рахунком 2:1 на користь місцевої команди.

Вже на 13-й хвилині Данію вперед вивів Патрік Доргу, який змістився із флангу в центр, після чого пробив потужно здалеку у ближній кут воріт Трубіна.

Надалі гра трохи збавила оберти, а основні події розвивалися ближе до завершення 1-го тайму. Так, на 36-й хвилині Йоакім Меле вдало зіграв на добиванні та подвоїв перевагу скандинавської збірної.

Втім, за хвилину до перерви "синьо-жовті" все ж змогли скоротити відставання зусиллями Віктора Циганкова, який скористався рикошетом після пострілу Романа Яремчука та увігнав м'яч вже у порожні ворота суперника.

Другий тайм пройшов за рівної боротьби, однак запам'ятався не моментами, а ситуацією з капітаном збірної Данії Крістіаном Еріксеном, який на 67-й хвилині схопився за грудну клітку, а потім звалився на газон. У підсумку гра була призупинена на тривалий час. На щастя, капітан прийшов до тями після допомоги лікарів, після чого його з поля забрала швидка.

Як відомо, на Євро-2020 Еріксен знепритомнів прямо на полі в кінці першого тайму матчу стартового туру між збірними Данії та Фінляндії (0:1). У футболіста зупинилося серце, але медичній бригаді вдалося врятувати йому життя. Після цього він довго проходив реабілітацію і повернувся у професійний футбол, однак грає з кардіостимулятором (ІКД).

У підсумку арбітр не став продовжувати матч, давши фінальний свисток, який зафіксував перемогу Данії.

Товариський матч з футболу

Данія – Україна 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 13 Доргу, 2:0 – 36 Меле, 2:1 – 44 Циганков

Нагадаємо, що у першому матчі під керівництвом Андреа Мальдери збірна України перемогла Польщу з рахунком 2:0. У складі "синьо-жовтих" голами відзначилися Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.