Українці завалили Еріксена словами підтримки після страшного інциденту на полі

Товариський матч між збірними Данії та України відійшов на другий план після події, яка налякала футболістів, тренерів та мільйони вболівальників по всьому світу.

На 67-й хвилині зустрічі капітан данської збірної Крістіан Еріксен раптово схопився за грудну клітку, після чого впав на газон. Гравці обох команд одразу покликали медиків, а матч був призупинений на тривалий час.

На щастя, лікарям вдалося швидко надати необхідну допомогу. Еріксен прийшов до тями прямо на полі, після чого його госпіталізували для подальшого обстеження.

Пізніше Данська футбольна федерація повідомила перші новини щодо стану здоров'я футболіста. За інформацією медиків, стан капітана оцінюється як хороший з огляду на серйозність ситуації, а сам він перебуває під постійним наглядом лікарів.

Новина швидко облетіла весь футбольний світ. Під останніми публікаціями Еріксена в соцмережах почали з'являтися тисячі повідомлень підтримки від уболівальників із різних країн. Особливо помітною стала активність українських фанатів.

У коментарях українці масово бажали данському футболісту якнайшвидшого одужання, дякували йому за роки яскравої кар'єри та закликали не здаватися після пережитого.

Багато користувачів наголошували, що результат матчу в такій ситуації абсолютно не має значення, коли йдеться про здоров'я людини.

Попри поразку збірної України з рахунком 1:2, після фінального свистка більшість розмов точилися не навколо футболу. На цьому наголосив і головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера, побажавши найшвидшого одужання Крістіану.

Також після матчу Українська асоціація футболу опублікувала слова підтримки півзахиснику збірної Данії Крістіану Еріксену.