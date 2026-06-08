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Лікар збірної Данії повідомив, коли Еріксена випишуть із лікарні

Микола Літвінов — 8 червня 2026, 14:40
Лікар збірної Данії повідомив, коли Еріксена випишуть із лікарні
Крістіан Еріксен
Getty Images

Лікар національної збірної Данії Мортен Боесен повідомив, що півзахисник Крістіан Еріксен наразі перебуває у стабільному стані та скоро його випишуть з лікарні.

Його слова передає пресслужба місцевої федерації футболу.

"Я говорив із Крістіаном сьогодні вранці, і він почувається добре. Він поруч із родиною та в гарному настрої. Очікується, що його скоро випишуть, і він зможе повернутися додому. Ми добре дбаємо про гравців і персонал та перебуваємо з ними у регулярному контакті", – заявив Боесен.

Нагадаємо, що товариський матч між Україною та Данією перервали на 65-й хвилині гри через проблеми зі здоров'ям зіркового півзахисника Крістіана Еріксена.

Гравцеві стало погано безпосередньо під час поєдинку. Він схопився за груди та знепритомнів, і гравці обох команд викликали лікарів. З трибун лунало ім'я Крістіана Еріксена. Футболіста збірної Данії евакуювала з поля бригада невідкладної допомоги.

Сама гра завершилась за рахунку 2:1 на користь данців. Голами відзначилися Патрік Доргу, Йоакім Мегле та вінгер "синьо-жовтих" Віктор Циганков.

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