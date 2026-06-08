Данія – Україна: страшне дежавю Еріксена та перший програш Мальдери

Збірна України провела свій другий матч під керівництвом Андреа Малдери. На цей раз суперником "жовто-синіх" була команда Данії, яка також не зуміла вийти на ЧС, програвши вирішальний матч плейоф збірній Чехії.

Матч проходив у місті Оденсе, яке є третім за величиною в країні та відоме тим, що тут народився всесвітньо відомий письменник Ганс Крістіан Андерсен. Тут є будинок, музей та навіть цілий квартал, названий на честь автора "Русалоньки", "Дюймовочки" та інших творів.

Місто має всього 300 тисяч населення, але навіть тут є велика українська діаспора, яка стала ще більшою за останні роки. В центрі міста майорять українські прапори, та є експозиція з історіями українських біженців.

Зазначимо, що українці викупили всі квитки, які Данська федерація футболу виділила для гостей. До речі, на останньому України з Польщею у Вроцлаві гостьовий сектор не був заповнений на 100%, не дивлячись на те, що там представництво українців значно більше, ніж в Данії.

Напередодні поєдинку декілька сотень українців зібралися перед стадіоном "Оденсе", аби зустрітися зі своїми кумирами та взяти автографи. Було заплановане відкрите тренування для вболівальників, але, на жаль, скасоване в останній момент.

За декілька годин до старту матчу перед стадіоном була відкрита імпровізована фан-зона, де були розваги для дітей та дорослих. Більше схоже на сімейний пікнік, ніж на футбольний матч.

За пів години до стартового свистка трибуни були заповнені майже на 100%, що ще більше робило атмосферу футбольного свята.

Не встигли відлунати гімни країн, як збірна Данії вийшла вперед, завдяки голу Патріка Доргу. Відзначимо, що молодий гравець Манчестер Юнайтед декілька разів навіть штовхався із Забарним, але це було непомітно оку арбітра.

Перед першим голом данців Андреа Мальдера підкликав до себе наших "легіонерів" Яремчука, Циганкова, Забарного, Циганкова та Малиновського, і щось жваво їм пояснював, активно, по-італійськи, жестикулючи руками. Зважаючи на те, що Україна пропустила доволі швидкий гол, а згодом і ще один, можливо, настанови тренера не спрацювали.

Під кінець тайму Циганков один м'яч відіграв, а згодом українці мали шанс зрівняти рахунок, але арбітр не зарахував гол через офсайд у Яремчука.

По перерві замість Яремчука на поле вийшов Довбик, і трохи згодом готувалася потрійна заміна, але Бражко, Бондарю та Шапаренко на полі в цей вечір так і не з'явились... На 65-й хвилині ледь не сталося страшне. Крістіан Еріксен в неігровому епізоді схопився за серце і впав на газон. Стадіон затих. Всі ми добре пам'ятаємо Євро-2020 на якому під час матчу Данія – Фінляндія у півзахисника данців зупинилося серце.

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Гравці обох команд миттєво обступили нерухоме тіло колеги, і медики почали виконувати свою роботу. В якийсь момент Еріксен підняв голову і стадіон видихнув з полегшенням. Понад 15 хвилин лікарі намагалися привести до свідомості гравця і це їм вдалося! Крістіан Еріксен зумів піднятися на ноги під шалені овації трибун

Гравець данців дошкандибав до карети швидкої допомоги на своїх двох за підтримки медиків та дружини, яка одразу ж з'явилася на полі. Сподіваємось, що гравець зуміє відновитися та повернутися до улюбленої гри, звісно, якщо медики дозволять.

Стадіон провів гравця оваціями, і під ці ж овації арбітр матчу Сігурд Крінстад дав свисток, який означав завершення гри з рахунком 2:1. Враховуючи стан команд, це однозначно правильне рішення.

Обидві команди під оплески трибун зробили коло пошани на стадіоні та відправились у роздягальні.

Після матчу тренер збірної України зробив заяву підтримки Крістіана Еріксена і на цьому пресконференція завершилася, так і не почавшись. Також відмовились від коментарів гравці обох команд.

Втім, перед виїздом зі стадіону гравці збірної України вийшли до вболівальників та роздали не один десяток автографів для фанатів.