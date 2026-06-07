Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Українці проявили турботу: наставник збірної Данії – про рішення зупинити матч після ситуації з Еріксеном

Олексій Мурзак — 7 червня 2026, 23:52
Українці проявили турботу: наставник збірної Данії – про рішення зупинити матч після ситуації з Еріксеном
Getty Images

Наставник збірної Данії Браян Рімер прокоментував дострокове завершення товариського матчу з Україною, який команди не дограли через проблеми зі здоров'ям півзахисника Крістіана Еріксена, який втратив свідомість у другому таймі, зазначивши, що українська сторона проявила турботу.

Його слова наводить ВЗБІРНА.

"Для деяких гравців це був флешбек. Вони дуже гостро відреагували. Як і в житті, коли таке стається, реакція людей дуже різна. Так було і в цій ситуації, тому важливо було підтримати одне одного. Ми вже знаємо, що Еріксен в порядку, тому тепер всі мають впоратися.

Я взяв на себе відповідальність, поговорив з УЄФА та тренером збірної України. Наш суперник проявив турботу, вони пішли за нами і сказали: "Все, що вам потрібно від нас, ми готові дати". Тому рішення не догравати матч — було простим", – сказав Рімер.

Пізніше Данська футбольна федерація повідомила перші новини щодо стану здоров'я футболіста. За інформацією медиків, стан капітана оцінюється як хороший з огляду на серйозність ситуації, а сам він перебуває під постійним наглядом лікарів.

Читайте також :
Фото Українці завалили Еріксена словами підтримки після страшного інциденту на полі
Збірна України з футболу Збірна Данії з футболу Крістіан Еріксен

Збірна України з футболу

Українці завалили Еріксена словами підтримки після страшного інциденту на полі
Просив передати, що з ним усе гаразд: лікар збірної Данії – про стан Еріксена після знепритомнення під час матчу з Україною
Данська футбольна федерація повідомила про стан здоров'я Еріксена, якого госпіталізували після матчу з Україною
Мальдера: Ми все ще приголомшені, зараз було б недоречно говорити про футбол
Товариський матч збірної України з Данією достроково завершився через знепритомнення Еріксена

Останні новини