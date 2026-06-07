Українці проявили турботу: наставник збірної Данії – про рішення зупинити матч після ситуації з Еріксеном
Наставник збірної Данії Браян Рімер прокоментував дострокове завершення товариського матчу з Україною, який команди не дограли через проблеми зі здоров'ям півзахисника Крістіана Еріксена, який втратив свідомість у другому таймі, зазначивши, що українська сторона проявила турботу.
Його слова наводить ВЗБІРНА.
"Для деяких гравців це був флешбек. Вони дуже гостро відреагували. Як і в житті, коли таке стається, реакція людей дуже різна. Так було і в цій ситуації, тому важливо було підтримати одне одного. Ми вже знаємо, що Еріксен в порядку, тому тепер всі мають впоратися.
Я взяв на себе відповідальність, поговорив з УЄФА та тренером збірної України. Наш суперник проявив турботу, вони пішли за нами і сказали: "Все, що вам потрібно від нас, ми готові дати". Тому рішення не догравати матч — було простим", – сказав Рімер.
Пізніше Данська футбольна федерація повідомила перші новини щодо стану здоров'я футболіста. За інформацією медиків, стан капітана оцінюється як хороший з огляду на серйозність ситуації, а сам він перебуває під постійним наглядом лікарів.