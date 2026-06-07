Данська футбольна федерація повідомила про стан здоров'я Еріксена, якого госпіталізували після матчу з Україною

Данська футбольна федерація оприлюднила першу офіційну інформацію щодо стану здоров'я Крістіана Еріксена, який знепритомнів під час товариського матчу з Україною.

За інформацією від представників штабу, Крістіан Еріксен наразі перебуває у свідомості.

Гравець оперативно отримав необхідну медичну допомогу.

Лікарі оцінюють його стан як хороший, враховуючи всі складні обставини події, що передували госпіталізації.

Наразі Еріксен перебуває під пильним наглядом медичного персоналу.

Зауважимо, що це не перший раз, коли Крістіана Еріксена виносили на ношах з поля. Наприкінці першого тайму матчу стартового туру Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії (0:1) півзахисник знепритомнів під час гри. У футболіста зупинилося серце, але медичній бригаді вдалося врятувати йому життя.

Після чого гравця було прооперовано та імплантували йому кардіовертер-дефібрилятор. Зрештою хавбек зміг продовжити футбольну кар'єру. Наразі 34-річний данець виступає за німецький Вольфсбург.