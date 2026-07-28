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Легендарний хавбек звинуватив Гвардіолу в провалах збірної Німеччини

Олег Дідух — 28 липня 2026, 14:25
Легендарний хавбек звинуватив Гвардіолу в провалах збірної Німеччини
Бастіан Швайнштайгер
Getty Images

Колишній півзахисник збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер вважає, що у невдалих результатах збірної Німеччини в останні 10 років є доля вини колишнього головного тренера Баварії Жузепа Гвардіоли.

Слова чемпіона світу 2014 року наводить Mundo Deportivo.

"На мій погляд, ми надто сильно потрапили під вплив філософії Пепа Гвардіоли, коли він працював у Баварії з 2013 по 2016 рік. Достатньо подивитися, чого відтоді досягла збірна Німеччини.

Після виходу до півфіналу Євро-2016 нашим найкращим результатом став чвертьфінал Євро-2020 (насправді німці вибули в 1/8 фіналу, – прим.). А до цього протягом багатьох років ми незмінно доходили щонайменше до півфіналу", – заявив півзахисник.

Нагадаємо, сам Швайнштайгер грав під керівництвом Гвардіоли в Баварії в 2013 – 2015 роках. На ЧС-2026 збірна Німеччини вилетіла в 1/16 фіналу від Парагваю в серії пенальті.

Нещодавно Бундестім очолив Юрген Клопп.

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Швайнштайгер

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